Mondiali Qatar 2022: Calendario del 29 novembre, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming

Oggi 29 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Olanda-Qatar, Ecuador-Senegal, Galles-Inghilterra e Iran-Stati Uniti. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni. Oggi si decide il destino della fase a gironi, siamo all'ultima giornata, le prime due passano alla fase successive, le ultime due torneranno a casa.

Partite del Gruppo A

Olanda-Qatar in televisione

Olanda-Qatar si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Cornice dell'incontro sarà l'Al Bayt Stadium di Al Khor. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto, supportato per il commento tecnico di Lele Adani.

Probabili Formazioni

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari.

Ecuador-Senegal in televisione

Ecuador-Senegal si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD canale 58 del digitale terrestre. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, il commento tecnico a cura di Sebino Nela.

Probabili Formazioni

ECUADOR (3-4-3) Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; An. Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia.

SENEGAL (4-2-2-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, N. Mendy; Diatta, I. Sarr; Diedhiou, Dia.

Classifica Gruppo A

Ecuador 4 punti

Olanda 4 punti

Senegal 3 punti

Qatar 0 punti

Partite del GruppoB

Galles-Inghilterra in televisione

Galles-Inghilterra si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Il derby del Regno Unito si disputerà presso lo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan. Il match sarà raccontato da Dario Di Gennaro, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico

Probabili Formazioni

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Wilson, Bale; Moore.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

Iran-Stati Uniti in televisione

Iran-Stati Uniti si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 terrestre. La partita si gioca allo Stadio Al Thumama di Doha. Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Probabili Formazioni

IRAN (4-4-2): S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun.

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic.

Classifica Gruppo B

Inghilterra 4 punti

Iran 3 punti

Stati Uniti 2 punti

Galles 1 punto

Gli incontri di oggi in streaming

Gli incontri di oggi si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.