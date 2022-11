Mondiali Qatar 2022, Brasile-Serbia dove vederla in tv o streaming: orario e canale RAI

Per i Mondiali Qatar 2022 stasera si gioca Brasile-Serbia, seconda partita del gruppo G: ecco a che ora e su quale canale RAI seguirla.

Stasera 24 novembre si gioca Brasile-Serbia, le due squadre fanno il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022. L'incontro del gruppo G si potrà vedere sia in televisione, in chiaro, che in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Brasile-Serbia in televisione

Brasile-Serbia si gioca stasera alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si scontrano nella cornice dello Stadio Lusail Iconic Stadium. Arbitro dell'incontro l'iraniano Alireza Faghan.

Brasile-Serbia in streaming

Il match Brasile-Serbia si potrà seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Brasile-Serbia telecronisti

La partita Brasile-Serbia sarà raccontata dalla voce RAI di Stefano Bizzotto, al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Lele Adani.

Brasile-Serbia probabili formazioni

BRASILE: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius jr; Richarlison.

SERBIA: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.