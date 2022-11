Mondiali Qatar 2022, Argentina-Arabia Saudita, Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia : orario e canale RAI

Oggi 22 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Argentina-Arabia Saudita, Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Gli incontri di oggi in televisione

Argentina-Arabia Saudita

Argentina-Arabia Saudita si gioca oggi alle 11:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. La partita si disputerà allo stadio Lusail, lo stesso in cui si giocherà la finale. Il match del girone C sarà raccontata da Dario Di Gennaro, commento tecnico a cura di Andrea Stramaccioni.

Danimarca-Tunisia

Danimarca-Tunisia si gioca oggi alle 14:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. Il match si disputerà all'Education City Stadium di Al Rayyan. La partita del girone D sarà raccontata da Luca De Capitani, con commento tecnico di Sebino Nela.

Messico-Polonia

Messico-Polonia si gioca oggi alle 17:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2.Il match si disputerà allo Stadio container, di Doha. Il match del girone C sarà commentato da Alberto Rimedio. Al suo fianco per il commento tecnico ci sarà di Antonio Di Gennaro.

Gli incontri di oggi in streaming

Argentina-Arabia Saudita, Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Probabili Formazioni

Argentina-Arabia Saudita

ARGENTINA: E. Martinez; Foyth, Otamendi, Romero, Acuna; Di Maria, Paredes, De Paul, Mac Allister; Messi, Alvarez.

ARABIA SAUDITA: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S. Al-Dawsari; Al-Shehri.

Danimarca-Tunisia

DANIMARCA: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

TUNISIA: Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chalaali, Laidouni, Skhiri; Msakni, Jaziri, Khazri. Ct. Khadri.

Messico-Polonia

MESSICO: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Funes Mori, Vega.

POLONIA: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski; Milik, Lewandowski.