Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia: tutto su orario, diretta TV, streaming e ultime sul match

Questa sera la Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina nella seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026: ecco, dove seguire in TV e streaming, l'orario, i precedenti e le ultime sulle probabili formazioni.

Stasera la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026 mette di fronte Svizzera e Bosnia ed Erzegovina in una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva per il passaggio del turno. Dopo i pareggi ottenuti all'esordio rispettivamente contro Qatar e Canada, entrambe le nazionali cercano il primo successo nella competizione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, precedenti, dove vederlo in diretta TV e streaming e le ultime notizie dai due ritiri.

Il cammino iniziale ha rimescolato perfettamente le carte. Nella prima giornata, entrambe le sfide si sono chiuse in parità: Qatar-Svizzera 1-1 (con gli elvetici beffati al 93° dopo il gol di Embolo) e Canada-Bosnia 1-1. Tutte e quattro le formazioni si trovano quindi a quota 1 punto, con la stessa identica differenza reti.

Prima di questo incrocio mondiale, le due nazionali si sono affrontate solo in una partita amichevole del 2016 terminata 2-0 per i bosniaci. Questa a Los Angeles è in assoluto la loro prima storica sfida in una competizione ufficiale.

Nikola Vasilj portiere della Bosnia ed Erzegovina

Ultime dai campi e Probabili Formazioni

Il commissario tecnico della Svizzera Yakin cerca maggiore compattezza difensiva rispetto all'esordio. In porta confermato Kobel. Centrocampo solido guidato dall'esperienza di Granit Xhaka, mentre in attacco ci si affida ancora a Embolo supportato da Ndoye e Vargas sulla trequarti.

Il grande dubbio della vigilia per Sergej Barbarez si chiama Edin Dzeko. L'attaccante quarantenne ha saltato il match d'esordio per un problema alla spalla. In caso di forfait definitivo, è pronto Lukic a fare coppia con Demirovic. I probabili undici in campo:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas, Embolo.

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic; Lukic (Dzeko), Demirovic.

Dove vedere Svizzera-Bosnia in TV e Streaming

La copertura del match sarà totale sia per la tv lineare che per le piattaforme streaming: