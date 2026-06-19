Mondiali 2026, Stati Uniti-Australia dove vederla stasera in TV: orario e streaming

Gli USA sfidano l'Australia nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. Scopri l'orario del match, dove seguirlo in diretta TV e streaming e le ultime notizie sulle probabili formazioni.

Dopo l'esordio vincente, Stati Uniti e Australia si affrontano nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. La formazione di Mauricio Pochettino vuole confermare quanto di buono mostrato contro il Paraguay, mentre i Socceroos puntano a dare continuità al successo ottenuto sulla Turchia. Una sfida che potrebbe già indirizzare il cammino verso i sedicesimi di finale. Ecco dove vedere il match in TV e streaming, l'orario d'inizio e le ultime sulle probabili formazioni.

Dove vedere Stati Uniti-Australia in TV e streaming (anche in chiaro)

Ottime notizie per gli appassionati: il match sarà visibile in modo completamente gratuito. La partita Stati Uniti-Australia sarà trasmessa in diretta Rai 1 e in streaming su DAZN. Gli abbonati a DAZN potranno seguirla integralmente in diretta streaming, mentre la Rai offrirà la visione in chiaro su Ra 1 (con possibilità di streaming su RaiPlay). Telecronisti, per DAZN Riccardo Mancini e Christian Brocchi. Per la Rai Gianluigi Zamponi e German Denis. Il calcio d'inizio è fissato per questa sera, venerdì 19 giugno, alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali a Seattle)

Cristian Roldan

Le ultime dal campo e probabili formazioni

Pochettino si affida all'entusiasmo del pubblico di Seattle e alle sue stelle italiane Pulisic e McKennie per scardinare la difesa australiana. L'ala destra del Milan e alle prese con un problema al polpaccio e non al 100%. Dall'altra parte, Popovic risponde con l'energia del talento del Bayern Monaco Nestory Irankunda e con la solidità del difensore del Parma Alessandro Circati. Ecco i probabili schieramenti che i due commissari tecnici manderanno in campo:

Stati Uniti (4-2-3-1): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Mark McKenzie, Antonee Robinson; James Sands, Weston McKennie; Timothy Weah, Cristian Roldan, Christian Pulisic; Haji Wright. Ct: Pochettino.

Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure. Ct: Popovic.

La squadra di casa vuole dare continuità al netto 4-1 rifilato al Paraguay, mentre gli australiani cercano il colpaccio dopo il solido 2-0 sulla Turchia. Se una delle due squadre vincerà, accederà direttamente al turno successivo, in caso di pareggio tutto sarà rimandato all'ultima giornata. Classifica Gruppo D