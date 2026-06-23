Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

L'Inghilterra sfida il Ghana nella seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026. Ecco l'orario del match, le probabili formazioni, le ultime notizie dai ritiri e dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

L'Inghilterra torna in campo nella seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026 affrontando il Ghana in una sfida che potrebbe già indirizzare la corsa verso i sedicesimi di finale. Entrambe le nazionali hanno iniziato il torneo con una vittoria e cercano il bis per consolidare il primato nel girone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario d'inizio, probabili formazioni, dove vederlo in diretta tv e streaming e le ultime dai ritiri.

Mondiali 2026: Inghilterra-Ghana per il primato nel Girone L, a che ora e dove vederla

Il gruppo è guidato proprio da queste due formazioni. Nella prima giornata l'Inghilterra di Thomas Tuchel ha regalato spettacolo travolgendo la Croazia per 4-2, trascinata da una doppietta di Harry Kane e dalle reti di Bellingham e Rashford. I Tre Leoni devono ancora fare a meno di Harry Maguire in difesa. Secondo le ultime indicazioni, Tuchel chiede più equilibrio difensivo dopo la "wake-up call" contro la Croazia, senza però rinunciare al tridente offensivo guidato da Harry Kane e Jude Bellingham.

Il Ghana di Carlos Queiroz ha invece risposto con una prova di enorme resilienza, superando il Panama per 1-0 grazie a un gol decisivo all'ultimo respiro (95') di Caleb Yirenkyi. Queiroz punterà su una squadra molto compatta, pronta a difendere bassi per poi far male in contropiede sfruttando la velocità degli esterni. Chiavi del centrocampo affidate all'esperienza di Thomas Partey, che avrà l'arduo compito di schermare Rice e Bellingham.

Mohammed Kudus

La partita Inghilterra-Ghana si disputerà stasera, martedì 23 giugno, alle ore 22:00 italiane (16:00 ora locale) sul terreno del Gillette Stadium di Boston. Per gli appassionati, la sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e sarà raccontata da Tiziana Alla affiancata per il commento tecnico di Stefano Sorrentino. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN, accessibile tramite l'app su tutte le smart tv e dispositivi connessi, telecronaca di Pierluigi Pardo e Fabio Bazzani. Ecco le probabili formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

Ghana (4-4-2): Asare; Seneya; Adjetey, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, Sulemana; Semenyo, Ayew. Ct: Queiroz.