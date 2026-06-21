Mondiali 2026, Belgio-Iran: orario, dove vederla in chiaro e streaming e formazioni

Dopo un primo turno caratterizzato da due pareggi, il Girone G dei Mondiali 2026 torna protagonista domenica 21 giugno con la seconda giornata. Riflettori puntati sul SoFi Stadium di Los Angeles (rinominato per l'occasione Los Angeles Stadium), dove Belgio e Iran si affrontano in una gara che potrebbe indirizzare la corsa ai sedicesimi di finale. Ecco tutte le informazioni su orario, canali TV e piattaforme ufficiali.
Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con un solo punto in classifica, frutto di due pareggi spettacolari all'esordio: i Diavoli Rossi sono stati fermati sull'1-1 dall'Egitto, mentre l'Iran ha strappato un pirotecnico 2-2 contro la Nuova Zelanda. Chi vince oggi compirà un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
Belgio-Iran: ultime, dove vederla e probabili formazioni
Il Belgio ha evitato la sconfitta all'esordio contro l'Egitto grazie al pareggio maturato nella ripresa, ma ora è chiamato a conquistare l'intera posta in palio per presentarsi con maggiore tranquillità all'ultima giornata contro la Nuova Zelanda.
Tegola dell'ultimo minuto per il Ct belga: Jeremy Doku salterà ufficialmente il match a causa di un'improvvisa infezione respiratoria. Tutto il peso dell'attacco graverà sulle spalle di Romelu Lukaku, già decisivo nella gara d'esordio, supportato dalla qualità di Kevin De Bruyne, che cercherà di riscattare il palo colpito contro l'Egitto.
L'Iran ha mostrato carattere nel 2-2 contro la Nuova Zelanda e arriva alla sfida con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche la favorita del girone. Occhi puntati sulle ripartenze veloci, con l'obiettivo di sfruttare gli spazi concessi dalla non più velocissima retroguardia belga. Un risultato positivo permetterebbe agli asiatici di affrontare con ottime prospettive l'ultima gara contro l'Egitto.
Belgio-Iran sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. Per gli abbonati, la diretta integrale dal Los Angeles Stadium sarà disponibile anche su DAZN, che trasmette tutte le partite dei Mondiali 2026.
Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Faes, Theate, Carrasco; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Lukebakio; Lukaku. Ct: Garcia.
Iran (4-2-3-1): Beiranvand; Mohammadi, Kanaani, Khalilzadeh, Rezaeian; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Gholizadeh, Mohebi; Taremi. Ct: Ghalenoei.