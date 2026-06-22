Mondiali 2026, Argentina-Austria: orario, tv e streaming. Messi guida il big match

Argentina e Austria si giocano il primato del Gruppo J al Mondiale 2026. Messi guida i campioni del mondo contro il pressing e l'intensità della squadra di Rangnick in un match già decisivo per gli ottavi.

Argentina e Austria si affrontano in uno dei match più attesi della fase a gironi dei Mondiali 2026. A Dallas va in scena uno scontro diretto che può già indirizzare la qualificazione agli ottavi. I campioni del mondo guidati da Lionel Messi arrivano da un debutto convincente, ma dovranno superare l'intensità e il pressing alto della squadra di Ralf Rangnick. Una sfida che promette ritmo, qualità e possibili sorprese. Ecco come seguirla in tv e streaming e a che ora si gioca.

Argentina-Austria, sfida decisiva per il primato nel Gruppo J

Le due capoliste del Gruppo J si affrontano faccia a faccia al Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington per ipotecare un pass diretto per i sedicesimi di finale. Entrambe le formazioni hanno vinto nel primo turno: l'Argentina di Scaloni ha travolto l'Algeria con un netto 3-0 (trascinata da una tripletta del solito Lionel Messi), mentre l'ostica Austria di Ralf Rangnick ha superato la Giordania per 3-1. Sarà il primo storico confronto tra queste due nazionali in una fase finale dei Mondiali.

L'Argentina, campione in carica, appare solida in difesa, molto efficace in transizione e guidata da un Messi ancora decisivo a 38 anni. Una vittoria contro l'Austria garantirebbe matematicamente il passaggio agli ottavi. L'Austria nel match precedente ha mostrato intensità e organizzazione nel pressing alto, gioco verticale e aggressivo e grande intensità fisica. Gli uomini di Rangnick sono considerati "outsider pericolosi" proprio per la loro capacità di mettere in difficoltà squadre tecnicamente superiori.

I due tecnici scendono in campo con le migliori soluzioni possibili per blindare la qualificazione. Scaloni si affida alla classe di Messi e al ballottaggio in attacco (Lautaro in vantaggio su Julián Álvarez), mentre Rangnick risponde con la solidità di Alaba dietro e la qualità di Sabitzer sulla trequarti.

Argentina (4-3-1-2) E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; Lautaro. CT: Scaloni.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick.

Marko Arnautović, attaccante austriaco

Orario della partita in TV e in streaming

Il calcio d'inizio al Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington è alle 19:00 ore italiane quando a Dallas saranno le 12:00 e si giocherà con una temperatura prevista di circa 28°C. Ecco come seguire da casa il match Argeina-Austria.

In Diretta Streaming: La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su DAZN, che trasmette tutte le 104 partite del Mondiale 2026. Telecronista e commento tecnico di Pierluigi Pardo e Alessandro Budel.

In Chiaro (Rai): Trattandosi di un big match della fase a gironi, la sfida rientra nel pacchetto delle 35 partite selezionate dalla Rai per la trasmissione gratuita su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La partita sarà raccontata dalla coppia composta da Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.