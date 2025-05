Mondiale per Club FIFA 2025: DAZN trasmetterà l’evento in HDR e Dolby 5.1 per gli abbonati, l’indiscrezione

Secondo gli ultimi rumors la piattaforma offrirà tutte le 63 partite del torneo con qualità audio-video avanzata per gli abbonati: un'esperienza immersiva in esclusiva streaming.

DAZN alcune settimane fa ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti in esclusiva per la trasmissione del Mondiale per Club FIFA 2025, che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L'attesissima competizione internazionale vedrà coinvolte, tra le altre, anche due squadre italiane: Inter e Juventus.

Tutte le 63 partite gratis su DAZN

La piattaforma di streaming sul proprio sito ufficiale, ha specificato che grazie a un accordo di sublicenza con Mediaset, quest'ultima trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro, selezionando tra le migliori in programma nella fascia serale. Tuttavia, sarà solo su DAZN che gli appassionati potranno seguire tutte le 63 partite del torneo in diretta, gratuitamente, in streaming.

Qualità al top per gli abbonati

Secondo quanto riportato dal sito specializzato dday.it, gli abbonati a DAZN potranno godere di un'esperienza visiva di alta qualità, con tutte le partite trasmesse in HDR (High Dynamic Range) e con audio Dolby 5.1, garantendo un livello tecnico all'altezza dell'importanza dell'evento senza costi aggiuntivi.

Mondiale per Club FIFA 2025: cosa c'è da sapere

Il FIFA Club World Cup 2025 segnerà un'importante svolta nel formato della competizione. Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutti i continenti, divise in 8 gironi da 4. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, che porterà fino alla finale.

L'Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus, qualificate in base ai risultati ottenuti in Champions League nel ciclo 2021-2024. Il torneo si giocherà negli Stati Uniti, con match programmati in diversi stadi del paese, come preparazione simbolica anche in vista dei Mondiali del 2026.I club partecipanti si divideranno il miliardo di dollari messo a disposizione dalla FiFa: La squadra che alzerà la coppa si aggiudicherà circa 125 milioni di dollari.