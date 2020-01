Molestie sessuali: dal movimento Time's Up un libro guida su come affrontarle

Time's Up ha pubblicato un'utile guida per permettere a chi lavora nel mondo dell'intrattenimento di reagire in caso di molestie.

Time's Up ha realizzato una guida che affronta le situazioni in cui potrebbero avvenire delle molestie e in che modo agire legalmente mentre si affrontano dei comportamenti inappropriati.

Il movimento, che combatte per ottenere l'uguaglianza di genere e combattere contro le discriminazioni e le molestie sul posto di lavoro, ha infatti deciso di offrire uno strumento in più utile a tutte le donne. Time's Up Entertainment ha così annunciato la creazione di una guida in cui si spiega come reagire "alle circostanze più comuni in cui le persone sono diventate delle prede all'interno dell'industria dell'intrattenimento, come nel caso delle audizioni e delle sequenze intime, di nudo e di sesso simulato. Tra le pagine è inoltre inclusa una guida pratica che rivela le opzioni individuali e i diritti di chi vuole affrontare e porre fine a comportamenti inappropriati".

Tina Tchen, presidente e CEO di Time's Up, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Troppe persone nel mondo dell'intrattenimento stanno affrontando della sofferenza fisica, emotiva ed economica. Lo sappiamo perché sfortunatamente ne sentiamo parlare sempre. Questa risorsa è uno dei molti modi in cui Time's Up sta lavorando per assicurarsi che tutti vengano trattati con sicurezza, rispetto e dignità sul posto di lavoro, a prescindere dalla professione".

La pubblicazione è stata ideata per offrire delle informazioni utili a chiunque possa ritrovarsi ad affrontare dei comportamenti errati sul posto di lavoro, tra cui "molestie, discriminazioni, ritorsioni, contatti fisici non voluti, aggressioni sessuali e stupro".

Per realizzare la guida Time's Up Guide to Working in Entertainment si è deciso di consultare attrici, filmmaker, coordinatori delle scene di sesso, produttori, membri dei sindacati, avvocati e organizzazioni in modo da poter coprire ogni possibile situazione sgradevole o pericolosa.

Tra le pagine l'attrice Alyssa Milano spiega: "Il mondo dell'intrattenimento non è un tipico luogo di lavoro, quindi può essere complicato capire i propri diritti e le opzioni a propria disposizione per quanto riguarda molestie, discriminazioni e comportamenti scorretti. Come comunità abbiamo unito le forze per sviluppare queste risorse con lo scopo di aiutare le persone a capire che, a prescindere dalla situazione, si ha sempre il diritto di essere al sicuro e rispettati".