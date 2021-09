Chi è la moglie di Mario Giordano, Paola Giordano

Ecco chi è Paola Giordano, la moglie di Mario Giordano, giornalista noto per aver diretto Il Giornale e per il programma Fuori dal coro, che ha recentemente registrato ascolti record.

Mario Giordano, giornalista noto per aver diretto Il Giornale e, più recentemente, per il programma Fuori dal coro, molto apprezzato dal grande pubblico italiano, è sposato da trent'anni con sua moglie Paola, con cui condivide quattro figli.

Paola, di tre anni più giovane del giornalista, e Mario si sono sposati nel 1991 e, come accennato in precedenza, dalla loro relazione sono nati quattro figli: Alice, classe 1993, Lorenzo, di due anni più piccolo, Camilla, nata nel 2003, e Sara, che è venuta al mondo nel 2005.

La moglie di Giordano, lontana dai social e dai riflettori, è molto riservata: di lei sappiamo soltanto che è nata nel 1969, che è bionda e che non partecipa alla vita mondana. Sul profilo Instagram del marito non compaiono mai delle loro foto assieme e questo, in parte, è dovuto al fatto che il giornalista ha scelto di dedicare i social ai contenuti che riguardano il suo lavoro.

Mario Giordano è un uomo dedito alla famiglia e questo è testimoniato dalle svariate dediche fatte alla moglie e ai figli nel corso degli anni: il suo ultimo libro, L'Italia non è più italiana. Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese, è dedicato proprio a Paola: la sua compagna di vita.