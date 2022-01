Chi è la moglie di Federico Fashion Style, Letizia Porcu

Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style, è sposato con Letizia Porcu, dalla quale ha avuto una figlia, Sophie Melle, nata nel 2017 grazie ad un'inseminazione artificiale. La relazione tra il celebre hairstylist italiano e sua moglie dura da più di dodici anni.

La Porcu è nata ad Anzio nel 1989, ha 32 anni come il suo compagno, e i due si conoscono dall'ormai lontano 2006 anche se si sono fidanzati ufficialmente soltanto nel 2013. Letizia ha sempre nutrito un profondo interesse per il mondo della moda e, dopo essersi diplomata presso l'istituto di Moda all'età di 21 anni, ha deciso di approfondire professionalmente questa sua grande passione.

La moglie del noto parrucchiere oggi gestisce un noto sito di shopping online, piuttosto popolare per gli abiti e i meravigliosi outfit che propone. Questo suo lavoro a tempo pieno, in ogni caso, le permette comunque di continuare ad offrire il suo supporto al marito, aiutandolo nella gestione dei suoi negozi.

I fan di Federico Fashion Style hanno parlato più volte dell'orientamento sessuale dell'hairstylist, infastidendo lui e Letizia Porcu, la quale ha sempre risposto in maniera piuttosto schietta: "Se ti vesti in un certo modo o fai il parrucchiere e lo stilista non sei necessariamente gay".