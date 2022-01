Chi è la moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona

Ecco chi è e cosa fa Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali: attore italiano noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Pierino in numerose pellicole cinematografiche.

La moglie di Alvaro Vitali, attore famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Pierino e per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all'italiana, si chiama Stefania Corona e i due sono una coppia letteralmente esplosiva.

Stefania, nata a Montreal nel 1961 da genitori italiani, è tornata in Italia quando era ancora una bambina ed è cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre, che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz.

La ragazza, già da adolescente, scriveva le sue prime canzoni e, dopo essersi diplomata al Conservatorio, ha dato il via alla sua carriera di successo. La Corona si è presto fatta apprezzare in tv grazie a trasmissioni come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show, dove la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente.

Stefania Corona ha incontrato Alvaro Vitali nel 1997 e, nonostante la differenza d'eta, tra loro la scintilla è scattata immediatamente. I due si sono sposati nel 2006 e, durante un'intervista del 2020 di Caterina Balivo, la donna ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua storia con il celebre attore: "È divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, ma questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni."