Chi è la moglie di Alessandro Siani

Alessandro Siani ha sposato sua moglie molti anni prima di diventare famoso e, sebbene sia diventato una vera e propria celebrità nel corso degli ultimi anni, non sappiamo niente della sua dolce metà: la coppia è estremamente riservata e attorno alla loro famiglia aleggia un velo di mistero.

Stasera Felicità - Alessandro Siani

Alessandro è convolato a nozze nel 2008 e la moglie non è mai apparsa in pubblico in compagnia del comico neanche per le uscite ufficiali: le uniche foto che ritraggono l'attore napoletano e la donna misteriosa sono stata scattate da alcuni paparazzi.

Come già accennato in precedenza, la storia d'amore tra Siani e la moglie è nata quando entrambi erano ancora giovanissimi: i due si sono conosciuti prima che Alessandro diventasse famoso e, da allora, vivono a nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nei pressi dello stadio San Paolo.

Il giorno più bello del mondo: Alessandro Siani in un momento del film

Non si sa quasi niente della vita privata di Alessandro Siani, principalmente perché l'attore non ha mai rilasciato interviste sul suo matrimonio, sulla moglie e su i suoi figli. La coppia è sempre stata molto lontana dai riflettori e molti credono che l'intento dei due sia quello di proteggere le loro due figlie, di cui non si conoscono né i nomi né l'età.