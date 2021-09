Chi è la moglie di Alessandro Cattelan, Ludovica Sauer

Ecco chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan, celebre conduttore televisivo e radiofonico, noto principalmente per aver preso parte ad X Factor.

La moglie di Alessandro Cattelan si chiama Ludovica Sauer: è una modella di origine brasiliana e tedesca, principalmente nota in Italia per essere stata una delle miss che premiano i vincitori al Giro d'Italia e per aver conquistato il cuore del conduttore di X Factor.

Alessandro Cattelan durante i provini milanesi per X-Factor 5

La coppia è piuttosto riservata: sul suo profilo Instagram, nonostante i 182mila followers, Ludovica condivide principalmente momenti di vita quotidiana e scatti in cui la vediamo ritratta con il marito e con le loro figlie.

Alessandro, durante un'intervista di qualche anno fa, ha raccontato la genesi del loro amore: "Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l'ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccio le donne con un Ciao, come mai sei qui sola?. Un po' sono timido, un po' mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare."

La nascita di Nina, la loro prima figlia, avvenuta nel 2012 ha spinto la coppia verso il grande passo. "Quando hai figli ti viene il pensiero che ci possano essere problemi, a livello burocratico, e nel dubbio abbiamo deciso di sposarci. Una cerimonia durata non più di dieci minuti", ha spiegato Cattelan a Vanity Fair. Nel 2016 è arrivata anche la secondogenita della coppia: la piccola Olivia.