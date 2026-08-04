MK Ultra stasera su Rai 4: la storia vera che ha ispirato il thriller psicologico

MK Ultra arriva stasera in televisione su Rai 4, martedì 4 agosto, con appuntamento alle 21:20. Il thriller psicologico diretto da Joseph Sorrentino è ispirato al reale programma di sperimentazione umana condotto dalla Cia negli anni Sessanta, una delle operazioni più discusse della storia americana. Al centro della pellicola c'è il dottor Ford Strauss, uno psichiatra coinvolto in un progetto di ricerca sugli effetti dell'LSD che si trasformerà presto in un inquietante percorso tra esperimenti estremi, controllo mentale e verità nascoste.

MK Ultra: la trama del film

Il protagonista del film è Ford Strauss, brillante psichiatra interessato allo studio degli effetti terapeutici dell'LSD. La sua carriera prende una svolta quando viene avvicinato da un misterioso agente della Cia, che gli propone di guidare un programma sperimentale all'interno di un ospedale psichiatrico del Mississippi.

Convinto inizialmente di poter dare un contributo importante alla ricerca scientifica, Strauss accetta l'incarico e si ritrova coinvolto in una serie di esperimenti sempre più controversi. Quello che sembrava un progetto innovativo per comprendere la mente umana si rivela presto un sistema basato su controllo, pressione psicologica e pratiche moralmente discutibili.

Mentre cerca di capire la reale natura del programma, il medico scopre una rete di omissioni e manipolazioni che mette in discussione il suo ruolo e le sue convinzioni. Il thriller psicologico costruisce così un'atmosfera da thriller cospirativo, raccontando il conflitto tra ambizione scientifica, potere istituzionale ed etica.

Cast, curiosità e storia reale dietro MK Ultra

A interpretare il protagonista Ford Strauss è Anson Mount (noto anche per il ruolo del capitano Christopher Pike nella serie televisiva Star Trek: Strange New World e Hell on Wheels) nel ruolo del tormentato dottor Strauss, affiancato da Jason Patric (Sleepers, Speed 2) nei panni dell'ambiguo e carismatico agente. Nel cast troviamo inoltre Jaime Ray Newman e Alon Aboutboul.

Harrison Stone nei panni di Brian Mercer

Il progetto MKUltra fu un programma segreto avviato dalla CIA negli Stati Uniti nel 1953 con l'obiettivo di studiare tecniche di controllo della mente e di manipolazione del comportamento umano. Durante gli esperimenti furono utilizzate sostanze come l'LSD e altre tecniche psicologiche, spesso su persone che non erano consapevoli di partecipare alle ricerche.

Il programma rimase nascosto per molti anni fino a quando, nel 1973, l'allora direttore della CIA Richard Helms autorizzò la distruzione di gran parte dei documenti relativi al progetto. Tuttavia, alcuni archivi sopravvissero e permisero di ricostruire parte delle attività svolte.

MK Ultra, una scena del film

L'esistenza di MKUltra divenne pubblicamente nota a metà degli anni '70 grazie alle indagini del Congresso degli Stati Uniti, tra cui la Commissione Church del 1975, che rivelò diversi programmi segreti della CIA e sollevò importanti questioni sull'etica degli esperimenti governativi e sulla tutela dei diritti umani.

Dove vedere MK Ultra in tv e in streaming e durata

Il thriller, diretto da Joseph Sorrentino, andrà in onda stasera, 4 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. MK Ultra ha una durata di circa 98 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con il film Ultima notte a Soho.