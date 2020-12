Mission: Impossible 7: Tom Cruise si prende una pausa dal set dopo la sfuriata

Tom Cruise ha lasciato il set di Mission: Impossible 7 in anticipo rispetto al previsto per prendersi un break vacanziero dopo la polemica contro la sua crew.

Negli ultimi giorni, Tom Cruise è finito nell'occhio del ciclone per i rimproveri rivolti nei confronti di alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7. Adesso, come riporta Comic Book, l'attore ha deciso di anticipare il break vacanziero dal set del film e di volare verso Miami su un jet privato insieme al figlio, Connor. A quanto pare, la ragione insita in questa pausa sarebbe quella di rilassare le tensioni e riprendere a lavorare dopo le festività natalizie.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell si tengono per mano sul set

Il primo giornale ad aver riportato l'audio di Tom Cruise che rimprovera alcuni membri della sua crew per non aver rispettato il distanziamento sociale è stato The Sun. Nell'audio, Cruise ha dichiarato con tono aggressivo: "Dobbiamo rispettare le regole. Ad Hollywood sono tutti tornati a fare film seguendo il nostro esempio. Tutti credono in noi e in ciò che stiamo facendo. Trascorro ogni notte a parlare con tutte le fottute case di produzione, con le compagnie assicurative e con i produttori. Ci guardano tutti quanti, considerandoci come un modello. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, fottuti figli di puttana. Provate a parlare voi con tutte le persone che stanno perdendo le loro abitazioni perché la nostra industria è ferma. Ogni notte dormo con questo peso, il futuro dell'industria del cinema... L'industria sta andando avanti grazie a noi. Se noi ci fermiamo, tutto cadrà giù e precipiterà. Accadrà proprio questo!".

Per quanto riguarda le norme anti-Covid, Tom Cruise si è dimostrato decisamente rigido e ha affermato: "Non voglio più vedere quanto accaduto. Altrimenti, siete licenziati. Se vi vedo farlo di nuovo, avete chiuso. Non fatelo più! Non ci sono scuse!". La reazione di Cruise ha provocato ulteriori malumori e una risorsa informata a detto al Toronto Sun: "L'esplosione è stata notevole ma poi tutto si è placato. In realtà, gli ultimi mesi sono stati molto tesi e questa è la ciliegina sulla torta. Tom è infastidito perché gli altri non sembrano prendere le cose sul serio come fa lui. Alla fine, se siamo qua è grazie a lui".