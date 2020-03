Mission: Impossible 2, Tom Cruise ha vietato a Dougray Scott di interpretare Wolverine

L'attore Dougray Scott era la prima scelta per intepretare Wolverine in X-Men, ma Tom Cruise gli vietò di farlo per via di Mission: Impossible 2.

Dougray Scott avrebbe dovuto concludere il sequel di Mission: Impossible nell'ottobre 1999 per girare X-Men, ma i continui ritardi e l'incertezza sulla sceneggiatura rendevano questo aspetto sempre più improbabile con l'avvicinarsi della data. Così, Tom Cruise gli vietò di lasciare il set: "Quella decisione fu fuori dal mio controllo. Tom Cruise non mi permise di farlo. Stavamo facendo Mission: Impossible e mi disse "Devi restare e finire il film", e io gli risposi che l'avrei fatto, ma che sarei andato [sul set di X-Men] e avrei fatto anche quello. Per non so quale ragione, mi disse che non potevo. Era un tipo molto potente. Altre persone stavano facendo di tutto perché la cosa funzionasse."

Dougray Scott interpretava l'antagonista di Tom Cruise nel film, ecco perché la sua presenza era fondamentale sul set e non gli avrebbe permesso di girare due pellicole così impegnative nello stesso momento.

Quando divenne chiaro che l'attore di Mission: Impossible II non sarebbe stato disponibile, la parte di Wolverine andò a Hugh Jackman, che era relativamente sconosciuto durante quel periodo. I fan di Wolverine inizialmente non erano contenti di questa scelta, trovando Jackman troppo alto e inadatto al personaggio. Poi, come tutti sappiamo, Wolverine è rimasto uno dei suoi personaggi più iconici.