Miss Italia 2020: la vincitrice è Martina Sambucini

Miss Italia 2020 ha una vincitrice ed è Martina Sambucini: la ragazza di 19 anni, romana, ha trionfato in un'edizione trasmessa solo in streaming e davanti a una giuria presieduta dall'attore Paolo Conticini.

Martina Sambucini: la foto di Miss Italia 2020

Non è stata la solita kermesse degli anni passati ma anche quest'anno si è tenuta l'edizione di Miss Italia, giunta ormai al suo ottantunesimo appuntamento. L'attuale emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla diretta televisiva optando per una diffusione delle immagini attraverso lo streaming sui canali web. Le Miss hanno sfilato in completi sportivi ad abiti da sera, niente bikini quindi per una precisa scelta degli organizzatori. Le ragazze hanno rispettato gli standard di sicurezza imposti dai protocolli e tutte si erano sottoposte al tampone prima di sfilare sotto gli occhi della giuria presieduta da Paolo Conticini e formata da Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D'Alessio e Chiara Ricci.

Alla fine della sfilata e dei colloqui la giuria ha incoronato Martina Sambucini come nuova Miss Italia, la ragazza è arrivata al concorso con la fascia di Miss Roma. Martina ha 19 anni, lunghi capelli castani e occhi verdi ed è alta 178 centimetri. Sul podio sono salite anche Beatrice Scolletta (Miss 365) e Alice Leone (Miss Liguria).

Martina Sambucini è di Frascati ma è nata a Marino e vorrebbe specializzarsi in psicologia della comunicazione e del marketing anche se spera di poter intraprendere la carriera di modella. Nella sua scheda, pubblicata sul portale di Miss Italia 2020 Martina aveva scritto: "Sono sempre stata circondata da persone che mi hanno motivata a iscrivermi al concorso ma prima di quest'anno non ho mai avuto il coraggio di provarci. Ho deciso di mettermi in gioco affrontando i miei limiti e la mia timidezza, cosa che rifarei altre mille volte perché è un'esperienza che mi ha fatto vivere emozioni nuove e conoscere persone meravigliose in un ambiente super positivo e familiare".