Mishima - Le Rose della Vendetta avrà il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico Giapponese

Il film Mishima - Le Rose della Vendetta (Fukush No Bara), il prossimo progetto diretto da Gigi Roccati, sarà il primo progetto italiano a ottenere il fondo del Ministero dello Sviluppo Economico Giapponese.

Il lungometraggio ha già ricevuto il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e, essendo stato selezionato da Focus Asia All Genres Project Market, sarà presentato durante il Far East Film Festival 2021, l'evento che si svolgerà a Udine dal 30 giugno al 2 Luglio mettendo in contatto realtà produttive europee e asiatiche.

Mishima - Le Rose della Vendetta vede il produttore Taro Imai di Harakiri Films (Osaka) lavorare in compartecipazione allo sviluppo insieme ad Ardita Film, la società dedicata all'ideazione di progetti cinematografici e seriali di vocazione internazionale, nata con l'obiettivo di interessare l'ingresso di consolidate realtà produttive.

La sinossi anticipa:

Gli unici che possono aiutare Mishima a vendicarsi sono i due uomini innamorati di lei: il lottatore di sumo giapponese che l'ha rapita per salvarla da chi la voleva morta e un cantante amatoriale italiano ossessionato da Elvis Presley costretto al contrabbando di un farmaco illegale tra Italia e Giappone.

Neon thriller grottesco e commovente ambientato tra Italia e Giappone, Mishima - Le Rose della Vendetta è dedicato agli amanti del cinema asiatico, dei film di genere italiani e della pop culture made in Japan, in cui La Strada e Sonatine incontrano gli hard-boiled anni ottanta, con una buona dose di humor nero e suspense. Il destino di Mishima, iconica eroina in lotta contro trafficanti e sfruttatori, cambia per sempre quando il suo cammino intriso di sangue incrocia quello di Ervis, cantante amatoriale ossessionato da Presley, costretto a contrabbandare un farmaco miracoloso da una banda di culturisti e seguaci di una spietata influencer mascherata.

Edoardo Pesce, David di Donatello 2019 come miglior attore per Dogman, avrà il ruolo del protagonista maschile nel ruolo di Ervis e firma il soggetto insieme a Gigi Roccati, attualmente impegnato nella scrittura della sceneggiatura con l'autore giapponese Shogo Yasukawa, conosciuto per serie anime di culto tra le quali Jojo Bizzarre Adventures e Food Wars. Il gruppo di autori impegnati nella stesura della sceneggiatura vede il coinvolgimento di Diego Malara, story editor e creative producer con lunga esperienza nei settori del publishing e cross-media development.

Con assetto maggioritario in quota italiana e riprese previste in location di entrambi i paesi, Mishima cerca il suo produttore principale italiano

L'announcement poster di Mishima è stato realizzato da Giuseppe "Cammo" Camuncoli, superstar del fumetto mondiale, disegnatore dei più importanti franchise americani, da Spider-Man, Wolverine e Batman fino a Star Wars.