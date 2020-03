Mirna Doris, morta la cantante: fu interprete della canzone classica napoletana

E' morta oggi Mirna Doris, interprete della canzone classica napoletana. Nella sua carriera ha vinto due festival di Napoli e ha partecipato a numerose manifestazioni canore sia a teatro che in televisione.

Napoli dice addio a Mirna Doris, una delle voci storiche della canzone napoletana. La notizia era trapelata in mattinata e poi smentita, ma alla fine è arrivata la conferma della clinica nella quale la cantante era ricoverata. La Doris aveva 79 anni e soffriva di cancro. "Purtroppo il cuore di Mirna Doris si è fermato alle 11.40 di stamane - ha detto Fabio Turiello, responsabile dei ricoveri di Villa Angela - in un primo momento abbiamo sperato di non dare questa notizia, poi dal medico che aveva in cura la cantante è arrivata la notizia esatta del decesso: arresto cardiaco".

Mirna Doris era nata il 28 settembre 1940, protagonista assoluta del Festival di Napoli degli anni sessanta dove esordì nell'edizione del 1963 presentando 'Suonno perduto' e 'Ricciulell'. Dopo numerosi piazzamenti vince il Festival di Napoli del 1968 con 'Core spezzato' in coppia con Tony Astarita. L'anno successivo trionfa ancora con 'Preghiera a 'na mamma' in coppia con Aurelio Fierro. Nel suo curriculum vanta anche alcune partecipazioni al Disco per l'estate e Canzonissima.

Negli anni novanta la ritroviamo ospite di molte trasmissioni di Paolo Limiti dove interpretava in maniera magistrale i classici della canzone napoletana. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha espresso il "profondo cordoglio della città di Napoli per la perdita d una voce storica della canzone napoletana e grande protagonista della musica di Napoli e del Paese".