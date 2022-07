Miriam Margolyes: "Arnold Schwarzenegger mi fece un peto in faccia sul set di Giorni contati"

Durante un episodio del podcast "I've Got News for You" Miriam Margolyes, nota principalmente per aver recitato nel franchiste di Harry Potter, ha recentemente affermato che Arnold Schwarzenegger le ha deliberatamente fatto un peto in faccia mentre i due stavano girando il film horror del 1999 intitolato Giorni contati - End of Days.

Quando le è stato chiesto di parlare del co-protagonista che ha odiato di più nel corso degli anni la Margolyes ha immediatamente menzionato la star di Atto di forza, dicendo che sul set di una pellicola che hanno filmato assieme Arnold è stato più volte "piuttosto scortese" con lei e aggiungendo anche che l'attore era troppo "pieno di sé".

Nel film horror di Peter Hyams, l'attrice interpretava la sorella di Satana e il personaggio di Schwarzenegger avrebbe dovuto ucciderla mettendola in una posizione in cui non poteva scappare mentre era sdraiata sul pavimento: "Non mi piace Arnold Schwarzenegger. È un po' troppo pieno di sé e questo a me non piace affatto. È un repubblicano, altra cosa che non mi piace, e in realtà era piuttosto scortese."

"Mi ha scoreggiato in faccia sul set di un film. Anch'io scoreggio, ci mancherebbe, ma non scoreggio certo in faccia alle persone. Lui l'ha fatto deliberatamente, direttamente nella mia faccia... Non ricordo il giorno, ma è stato durante le riprese di End of Days a Los Angeles. Io stavo interpretando la sorella di Satana e lui mi stava uccidendo, quindi mi ha messo in una posizione in cui non potevo scappare e poi ha scoreggiato. La scena non è stata inclusa nel film, è accaduto durante una delle pause, ma non l'ho mai perdonato per questo", ha concluso Miriam Margolyes.