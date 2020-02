Miriam Leone a seno nudo su Instagram: la foto è bollente

Una vecchia foto di Miriam Leone a seno nudo è apparsa su una fanpage dell'attrice per San Valentino, mandando in tilt Instagram nel giro di poche ore.

Il seno nudo di Miriam Leone ha mandato in tilt Instagram, anche se non si tratta certo di uno scatto recente, anche se la foto in questione non è stata neppure diffusa dalla diretta interessata.

Cos'è successo quando una fanpage di Miriam Leone, per festeggiare San Valentino, ha condiviso due vecchie foto di scena? Che la community si è scatenata a tal punto in like e commenti da far diventare il post virale nel giro di poche ore. Le foto in questione vedono la bella Miriam Leone, nuda, in una scena bollente, sul set di Metti la nonna in freezer, con il co-protagonista Fabio De Luigi. Ribattezzato dai fan "il fortunato".

L'attrice siciliana, vestita di tutto punto negli abiti neri e attillatissimi della bionda Eva Kant, tornerà presto al cinema in Diabolik, il film dei Manetti Bros., in cui recita al fianco di Luca Marinelli (Diabolik), Valerio Mastandrea (l'ispettore Ginko), Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. Il film arriverà nelle sale nel corso del 2020.