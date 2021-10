Miriam Leone su Piero Angela: "Gli ho detto di essere innamorata di lui"

Miriam Leone ha rivelato di essere profondamente innamorata di Piero Angela nel salotto di Domenica In: ecco cosa ha risposto il divulgatore scientifico.

Miriam Leone era ospite a Domenica In per presentare il suo nuovo film, Marilyn ha gli occhi neri, e ha colto l'occasione per rivelare di essere profondamente innamorata di Piero Angela: "Gli ho detto di essere innamorata di lui".

La rossa Miriam Leone, Miss Italia 2008

"Ma è vero che eri innamorata di Piero Angela?", le ha chiesto Mara Venier nello studio di Domenica In. "Lo adoravo perché mi aiutava a conoscere dimezzando il tempo dello studio. A scuola arrivavo sempre più o meno preparata", ha risposto l'attrice sorridendo.

Fratelli Unici: Miriam Leone nei panni di Sofia in una scena del film

L'ex Miss Italia ha anche raccontato di aver poi effettivamente incontrato di persona il divulgatore scientifico durante un evento e di avergli dichiarato il suo amore faccia a faccia in quell'occasione: "Sono andata e gli ho detto di essere innamorata e lui mi ha detto 'bene'".

Inaspettata la replica di Piero Angela, che ha risposto con un videomessaggio proiettato in studio: "Sono rimasto molto sorpreso e lusingato dal sapere che sia interessata e me. Io ho compiuto 66 anni di matrimonio e so che anche Miriam Leone si è sposata da poco, le auguro 66 anni di matrimonio felice".