Miriam Leone in luna di miele: le foto in topless fanno impazzire i fan

Le foto in topless pubblicate su Instagram da Miriam Leone durante la sua luna di miele con il marito hanno letteralmente lasciato a bocca aperta i fan.

Miriam Leone ha recentemente sposato la sua dolce metà, Paolo Carullo, e la coppia qualche giorno fa ha deciso di regalarsi una meravigliosa luna di miele alle Maldive: la star di Diabolik ha fatto impazzire i fan postando delle foto in topless sul proprio profilo Instagram.

La Leone, che ha soggiornato con il marito presso l'Emerald Maldives Resort & Spa, ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower una serie di scatti paradisiaci: dal tramonto in spiaggia, alle romantiche cene vista mare fino ad alcune immagini della bella attrice siciliana.

Nella foto più sexy la star si è mostrata in topless, nascondendo il seno con le mani dopo aver fatto un meraviglioso tuffo in piscina: inutile dire che i suoi fan siano letteralmente impazziti, tempestando lo scatto con centinaia di commenti e decine di migliaia di like.

Miriam Leone, il giorno di San Valentino, ha condiviso una splendida immagine in cui è ritratta assieme al marito, scrivendo le seguenti parole nella didascalia: "Non servono parole. È dolce poterti dedicare questa foto anche qui... A tutti i "Valentini" un augurio: amate a rispettate chi scegliete, chi vi ha scelto, chi vi sceglie ogni giorno. Scambiatevi regali e gentilezze anche quando non è festa. Celebrate ogni giorno appassionatamente. Buon San Valentino a tutti gli innamorati".