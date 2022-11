Milo Manara contro Elon Musk per l'uso non autorizzato di una sua opera: "Faccio causa e ricompro Twitter?"

L'artista Milo Manara non ha reagito in modo positivo all'uso non autorizzato di una sua opera compiuto da Elon Musk e ha ironizzato su Facebook sulla situazione.

Milo Manara ha duramente criticato Elon Musk per l'uso non autorizzato di un suo disegno che il proprietario di Twitter aveva condiviso per fare ironia su Donald Trump.

Il meme, dal contenuto sessuale esplicito, avrebbe dovuto prendere in giro l'ex presidente e la sua incapacità a rimanere distante dai social media.

Elon Musk ha recentemente ridato a Donald Trump la possibilità di usare il suo account Twitter, dopo che era stato bannato dal sito, ma il miliardario aveva dichiarato di non avere "alcun motivo" per tornare attivo. Il meme ritraeva quindi un monaco che prega di fronte a una donna in abiti succinti china di fronte a lui e sul cui fondoschiena era stato messo il simbolo di Twitter. Musk aveva accompagnato l'immagine con la didascalia "E non ci indurrre in tentazione".

Milo Manara ha quindi reagito dichiarando sulle sue pagine: "Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più...".

L'artista ha quindi aggiunto: "Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!".