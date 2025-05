Milly D'Abbraccio e la storica litigata a X Factor con Anna Tatangelo: Se la persona è niente l'offesa è zero

Questa sera Milly D'Abbraccio sarà una delle "belve" che si siederanno sullo sgabello di Francesca Fagnani. Ex attrice hard e politica, Milly D'Abbraccio è stata anche produttrice musicale e, soprattutto, protagonista di uno dei litigi più famosi della tv: quello con Anna Tatangelo.

Lo storico litigio tra Milly D'Abbraccio e Anna Tatangelo

Anna Tatangelo a Sanremo 2011

Era il 2010, all'epoca Anna Tatangelo era uno dei quattro giurati di X Factor. Il programma era ancora in onda su Rai 2 ed era giunto alla quarta edizione; al bancone della giuria, insieme alla Tatangelo, c'erano Mara Maionchi, Enrico Ruggeri ed Elio.

Il litigio scaturì durante i casting, quando si presentò una ragazza, Martin J Cambi, assistita proprio da Milly D'Abbraccio. Anna Tatangelo stroncò la performance della concorrente, sostenendo che fosse poco originale: "Penso che a X Factor serva qualcosa di nuovo e in te non vedo la novità. I produttori a volte hanno il difetto di pompare i talenti. L'impressione che ho avuto è che tu avessi avuto un pizzico di presunzione".

Una foto di Anna Tatangelo

A quel punto entrò proprio la D'Abbraccio, pronta a difendere la sua artista. La D'Abbraccio, che i giudici conoscevano, disse che anche se l'avevano bocciata, avrebbero visto la sua assistita a Sanremo 2011. Per poi precisare: "Nel senso che la presenterò per i Giovani con dei brani giusti."

La Tatangelo non se lo fece ripetere due volte: "Beh, ma fra 'ci sarà' e 'la presenterò' c'è una bella differenza eh." La D'Abbraccio rispose pungendo Anna Tangelo sul personale: "Tu sei un po' polemica, scusa. Pensa a te perché tu hai avuto un uomo fortunatissimo che ti ha reso una donna fortunata. Io con te non parlo, parlo con loro. Sei l'unica del gruppo che non ha conoscenze musicali".

La provocazione, com'è facile immaginare, non rimase senza seguito. Anzi, scatenò il litigio più che mai, fino a che la Tatangelo chiosò con: "Io ho vinto Sanremo a 15 anni e non c'era Gigi D'Alessio. Quando la persona è niente l'offesa è zero".