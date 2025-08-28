Milly Alcock, star di Supergirl, sarà la protagonista della dark comedy Thumb

L'attrice, che ha compiuto il suo debutto nel DCU con Superman, sarà impegnata sul set del nuovo film in autunno a New York.

Una foto di Milly Alcock
Milly Alcock, la protagonista di House of the Dragon e Supergirl, ha trovato un altro progetto di cui sarà la star: la dark comedy Thumb.
Il film sarà diretto da Daina Oniunas-Pusic e verrà prodotto da Akiva Goldsman e Greg Lessans per Weed Road, e le riprese prenderanno il via in autunno nella città di New York.

Cosa racconterà Thumb

La sceneggiatura di Thumb è stata scritta da Cesar Vitale e avrà al centro una giovane solitaria, il ruolo affidato a Milly Alcock, che riceve per errore un pollice mozzato via posta.
La ragazza diventa quindi ossessionata dall'idea di riconsegnarlo al 'proprietario', situazione che la porta a vivere un'esperienza che cambierà per sempre il suo mondo.

Supergirl Milly Alcock Set
Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Akiva Goldsman ha dichiarato: "Cesar Vitale è una nuova voce unica ed entusiasmante sulle pagine, Daina Oniunas-Pusic è un'artista incredibilmente talentuosa dietro la telecamera e nessuno può fermarci nel guardare la straordinaria Milly Alcock. Io e Greg Lessans non potremmo sentirci più privilegiati nel rendere questo progetto una realtà".

Richard Saperstein, fondatore e CEO di Bluestone Entertainment, ha aggiunto: "Collaborare con i nostri amici di Weed Road Pictures e un team così stellare nel realizzare questa commedia fresca e oltraggiosa è un vero privilegio".

I recenti progetti di Milly

Alcock si è imposta all'attenzione del pubblico e della critica nel 2022 grazie alla serie House of the Dragon. Tra i suoi progetti più recenti c'è anche la miniserie Sirens (di cui potete leggere la nostra recensione), che le ha permesso di recitare accanto a Julianne Moore e Meghann Fahy. Nel giugno 2026 riprenderà il ruolo di Kara nel film Supergirl: Woman of Tomorrow, il progetto del DCU che è stato diretto da Craig Gillespie.