Milly Alcock, non solo Supergirl: la star di House of the Dragon protagonista di una nuova serie Netflix

In attesa di vederla debuttare nel nuovo DC Universe nei panni di Supergirl, Milly Alcock ha firmato per una nuova serie Netflix in cui dividerà lo schermo con Julianne Moore e Meghann Fahy: Sirens.

Come aveva riportato Variety a febbraio, la serie dark comedy che arriverà prossimamente in streaming sulla piattaforma digitale è stata creata dall'autrice di Maid Molly Smith Metzler ed è basata sulla sua stessa opera teatrale "Elemeno Pea".

La serie si svolge nel corso di un fine settimana in una sontuosa tenuta sulla spiaggia. Secondo la sinossi ufficiale, "Devon (Fahy) pensa che sua sorella Simone (Alcock) abbia una relazione davvero inquietante con il suo nuovo capo, l'enigmatica socialite Michaela Kell (Moore). La vita di lusso e di culto di Michaela è come una droga per Simone, e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Quando Devon rintraccia la sorella per discuterne, non ha idea di quale formidabile avversario sarà Michaela".

House of the Dragon: una scena della serie

La Alcock è nota soprattutto per il suo ruolo nella Stagione 1 di House of the Dragon della HBO. A gennaio è stato annunciato che interpreterà il ruolo di Supergirl nel reboot dell'universo cinematografico DC guidato da James Gunn e Peter Safran. È apparsa anche in show nella sua nativa Australia come Pine Gap e A Place to Call Home.

Supergirl: Milly Alcock è stata la prima attrice a cui James Gunn ha pensato prima dell'inizio del casting

Recentemente, ha ripreso il ruolo di Rhaenyra Targaryen nell'ultimo episodio della Stagione 2 di House of the Dragon, di cui trovate la recensione su queste pagine.

Sirens è il primo progetto nell'ambito dell'accordo pluriennale di Metzler con Netflix, che ha firmato dopo il successo di Maid. La Metzler è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva della nuova serie sotto il suo marchio Quiet Coyote. Dani Gorin, Tom Ackerley e Margot Robbie sono anche produttori esecutivi per LuckyChap. Nicole Kassell dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttrice esecutiva.