Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono le foto del loro matrimonio

La coppia composta da Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si è sposata in primavera e ha ora condiviso alcune foto scattate durante l'evento.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno condiviso le prime foto del loro matrimonio, che si è svolto in segreto nel mese di maggio presso Villa Cetinale in Italia, situata in Toscana, a 12 chilometri da Siena.

La star di Stranger Things e il figlio del cantante americano hanno detto sì durante una cerimonia a cui hanno partecipato solo i genitori e pochi invitati.

I primi dettagli delle nozze

L'interprete di Undici nello show targato Netflix si è sposata indossando un abito di Galia Lahav creato appositamente per lei e un velo di Monvieve. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, che hanno rispettivamente 20 e 22 anni, hanno entrambi condiviso gli scatti accompagnandoli con una didascalia in cui si dichiarano il loro amore eterno.

Nelle immagini si vede anche Jon Bon Jovi, il padre dello sposo, oltre a confermare le indiscrezioni che erano emerse alcuni mesi prima del matrimonio in cui si sosteneva che sarebbe stato Matthew Modine, che ha recitato con la giovane attrice nella serie dei fratelli Duffer, a celebrare l'unione dei due giovani e dichiararli marito e moglie.

Le foto mostrano Millie e Jake prima, durante e dopo la cerimonia, regalando inoltre la possibilità di farsi un'idea dei festeggiamenti che si sono svolti in serata.

Jon Bon Jovi, poco prima del matrimonio, aveva risposto alle critiche legate alla giovane età della coppia e parlato della fidanzata del figlio spiegando: "Ho potuto conoscerla nell'ultimo anno: lavora davvero duramente e lei e Jake cresceranno insieme a modo loro. Si tratta di una versione accelerata di quello che ho vissuto io 40 anni fa e penso che, con l'aiuto della famiglia intorno a loro, saranno grandiosi insieme".

Millie e il modello hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 e si erano fidanzati nel 2023. La giovane star aveva spiegato che insieme a Jake stava pianificando ogni aspetto del matrimonio e hanno apprezzato i preparativi perché erano pronti ed entusiasti pensando alle imminenti nozze, non trovando in nessun modo stressante la situazione.