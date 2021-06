Mille: Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nel video ufficiale del tormentone estivo

A qualche giorno dalla pubblicazione di Mille, il loro tormentone estivo, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno svelato anche il video ufficiale della canzone.

Diretto da Giulio Rosati, il video ci porta direttamente in una torrida giornata d'estate anni '50, tra bagni in piscina rigorosamente con cuffia (rigorosamente con fiori applicati), abiti dalle tinte pastello (tutti griffatissimi, tra Versace, Gucci e Giuliano Calza), bevande - e rossetti - rosso Coca-Cola (che ha approfittato di Mille per svelare il design della nuova Coca-Cola Zero Zuccheri), pettegolezzi vacanzieri dal parrucchiere e le ormai immancabili conchiglie di Orietta Berti.

E a proposito della cantante emiliana, che, a 78 anni (compiuti lo scorso 1° giugno), sta vivendo una vera e propria rinascita professionale: è stata proprio lei a svelare che "tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L'ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una 'bomba' e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente".