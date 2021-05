Milano, cinema gratis per chi si vaccina: l'iniziativa lanciata dal Cineteca Milano Meet

A Milano, il cinema è gratis per chi ha fatto il vaccino anti Covid-19: la rinnovata Cineteca Milano Meet regalerà uno spettacolo in sala a coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenuta vaccinazione.

Hai fatto il vaccino? Bene, a Milano puoi entrare gratis al cinema! Si tratta della nuova iniziativa proposta da Cineteca Milano Meet, rinnovata sala cinematografica che regalerà uno spettacolo al cinema a tutti coloro che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenuta vaccinazione.

Cineteca Milano Meet è la rinnovata sala cinematografica che ha preso il posto dello storico cinema Oberdan in viale Vittorio Veneto a Milano. La Cineteca Milano Meet è finita al centro dell'interesse mediatico per aver proposto un'iniziativa: dal 21 maggio fino al prossimo 2 giugno, le persone che si presenteranno in cassa con un certificato di avvenuta vaccinazione potranno entrare gratis in sala. Come hanno precisato gli organizzatori attraverso una nota, l'iniziativa vuole favorire il ritorno in sicurezza nelle sale cinematografiche e promuovere la campagna vaccinale.

La Cineteca Milano Meet sorge dove un tempo c'era lo Spazio Oberdan. La sala cinematografica è situata all'interno di Meet, centro internazionale di cultura digitale. La programmazione dei film è curata da Cineteca Milano e varia dal cinema europeo di qualità a restauri e grandi classici.

Non è la prima volta che Milano mette in luce il proprio amore per il cinema. Lo scorso 26 aprile, le persone in fila al cinema Beltrade di Milano dalle 6 di mattina hanno fatto registrare un vero e proprio boom. Ad aver registrato sold out per il primo spettacolo è stato Caro Diario di Nanni Moretti. A Roma, invece, Nanni Moretti ha accompagnato personalmente il pubblico in sala giunto ad assistere alla proiezione di Minari al suo Nuovo Sacher, di cui è proprietario da trent'anni.