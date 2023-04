Milan-Napoli: stasera su Prime Video la partita valida per i quarti di finale della UEFA Champions League

Milan-Napoli, che sarà trasmessa stasera su Prime Video alle 21:00, è la partita valida per quarti di finale della UEFA Champions League

Stasera su Prime Video va in onda il derby italiano Milan-Napoli, valido come gara d'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. A partire dalle ore 19:30 sulla piattaforma streaming inizierà il collegamento pre-partita. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro. Il calcio d'inizio è previsto alle 21:00

Come al solito la telecronaca di Milan-Napoli sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre all'interno della VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Dopo la fine del match, l'highlights show con le immagini della partita di San Siro e di quello del Bernabeu tra Real Madrid e Chelsea, a partire dalle 23.15 con Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Julio Cesar.

Come vedere Milan-Napoli anche Gratis

La partita Milan-Napoli sarà trasmessa su Amazon Prime Video e sarà accessibile sia agli abbonati Prime di Amazon che a coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento. Questi ultimi potranno guardare la partita gratuitamente dopo aver creato un account, grazie ad un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni. Alla scadenza del periodo di prova, potranno decidere se abbonarsi a Prime al costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro annui, oppure scegliere di non farlo, annullando la sottoscrizione nell'apposita sezione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.