Milan-Lecce stasera in chiaro o in streaming? Dove vedere stasera il match di Coppa Italia

Quella di stasera sarà una sfida particolare per il Milan, che si presenta ai sedicesimi di finale di Coppa Italia come unica big del calcio italiano in questa fase del torneo. Una circostanza dovuta al piazzamento dello scorso campionato 2024/2025, quando i rossoneri hanno chiuso all'ottavo posto in classifica e non hanno quindi potuto beneficiare dell'accesso diretto agli ottavi di finale, riservato alle prime otto del torneo. Ecco dove vedere l'incontro.

Le scelte di Allegri: turnover e rientro di Maignan

Toccherà dunque alla squadra rossonera inaugurare il proprio percorso nella competizione contro il Lecce, in un match che promette spettacolo e curiosità sul piano tecnico. In vista della gara di San Siro, Massimiliano Allegri sembra orientato a un parziale turnover. Il tecnico, infatti, è intenzionato a risparmiare Modric e Pulisic.

Tra Ricci e Nkunku: il tecnico toscano sembra a dare una chance al secondo che dovrebbe affiancare Gimenez nel reparto offensivo. La buona notizia arriva invece dalla porta, dove Mike Maignan è pronto al rientro dopo lo stop delle ultime settimane.

Eusebio Di Francesco allenatore del Lecce

Lecce con tante seconde linee

Sul fronte opposto, Eusebio Di Francesco ha scelto di presentarsi a San Siro con un Lecce imbottito di seconde linee, approfittando della Coppa per dare spazio a chi finora ha giocato meno. come l'ex Francesco Camarda e per Ndaba e N'Dri.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV e streaming

Le due squadre si sono già affrontate in campionato alla seconda giornata, lo scorso agosto a Lecce, con il Milan che si era imposto per 2-0. Quel successo aveva rappresentato la prima di tre vittorie consecutive ottenute dai rossoneri negli ultimi turni di Serie A.

La partita tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma questa sera allo stadio San Siro, con fischio d'inizio alle ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Mike Maignan portiere del Milan

Probabili formazioni in campo stasera

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. Allenatore Di Francesco.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo della partita di stasera