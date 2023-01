Milan-Inter di Supercoppa italiana: dove vedere in TV e in streaming la partita in programma stasera

Milan-Inter è la partita di Supercoppa italiana in programma stasera a Riyad, in Arabia Saudita: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Milan-Inter, in programma stasera alle 20:00, è la partita di Supercoppa italiana che si gioca stasera a Riyad, in Arabia Saudita. Il super match mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i rossoneri, vincitori dello Scudetto, dall'altra i nerazzurri, che nella scorsa stagione hanno conquistato la Coppa Italia. La partita si gioca in Arabia Saudita.

Siamo giunti alla 35esima edizione della Supercoppa italiana, il torneo in cui si sfidano la vincente dello scudetto e della Coppa Italia. L'Inter si è aggiudicata l'ultima edizione battendo ai tempi supplementari la Juventus.

Stasera si sfidano Milan-Inter, il derby della Madonnina si giocherà allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riyad, Arabia Saudita.

Dove vederla in TV e in streaming

I diritti dell'incontro sono stati acquistati da Mediaset che trasmetterà il match su Canale 5. Per il grande evento e per vivere al meglio l'avvicinamento al calcio d'inizio l'Azienda di Cologno Monzese prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri.

Su Canale 5 il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari.

La telecronaca della partita, in onda alle 20.00 su Canale 5, è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

In streaming sarà possibile seguire Milan-Inter (prepartita, partita e postpartita) grazie a Mediaset Infinity e su sportMediaset.it.

Probabili Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.