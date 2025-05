Milan-Bologna, Finale Coppa Italia 2025: ecco dove vederla in chiaro e in streaming orario e formazioni

Dopo la sfida in campionato, Milan e Bologna si affrontano in finale: in palio la Coppa Italia e un pass europeo. In caso di parità, si va ai supplementari e poi ai rigori.

Stasera, mercoledì 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma sarà il teatro della finalissima di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna. Fischio d'inizio alle ore 21:00. Ecco come seguire la partita in chiaro e in streaming e le probabili formazioni messe in campo da Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano.

Milan e Bologna si ritrovano in finale dopo il 3-1 di San Siro

Un appuntamento carico di significati e ambizioni per entrambe le formazioni: da un lato il Milan di Sergio Conceição, che vuole chiudere al meglio la stagione conquistando il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana; dall'altro il Bologna di Vincenzo Italiano, che sogna un successo storico, a 51 anni dall'ultimo trionfo in Coppa Italia datato 1973/74.

Le due squadre arrivano alla finale dopo essersi affrontate appena pochi giorni fa in campionato, dove i rossoneri si sono imposti 3-1 a San Siro in rimonta, grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e al gol di Christian Pulisic, che hanno annullato l'iniziale vantaggio firmato da Riccardo Orsolini.

Milan-Bologna

Il Milan arriva all'atto finale forte di un buon momento di forma, con quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe, mentre il Bologna ha faticato nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Serie A.

Chi vince va in Europa League: il valore della Coppa

In palio non solo il prestigio del trofeo nazionale - che il Milan insegue da 22 anni e che sarebbe il sesto nella propria storia - ma anche l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Europa League, traguardo fondamentale per entrambe. Un successo permetterebbe la qualificazione europea a prescindere dal piazzamento in campionato, Anche se entrambe ancora sperano di raggiungere il quarto posto valido per la Champions League. In caso di parità nei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Dove vedere Milan-Bologna in chiaro e in streaming

La finale di Coppa Italia si potrà seguire in chiaro su Canale 5, Mediaset infatti detiene i diritti della competizione nazionale. Milan-Bologna si potrà vedere anche in streaming con dispositivi portatili e fissi su SportMediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity. In tutti i casi l'incontro sarà usufruibile gratuitamente.

Probabili formazioni

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.