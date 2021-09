Milan-Atletico Madrid: dove vedere in TV e in streaming il match di Champions League in programma stasera

Milan-Atletico Madrid è la partita valida per la Champions League 2021/2022 che si gioca stasera a San Siro: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Milan-Atletico Madrid è la partita in programma stasera alle 21:00 valida per la UEFA Champions League 2021/2022. Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli, a caccia di punti dopo la sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata e gli spagnoli di Diego Simeone, che hanno pareggiato contro il Porto.

Dove vederla in TV

Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in TV in prima serata su Canale 5.

La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. A seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Oddo, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della giornata di Champions.

Dove vederla in streaming

Milan-Atletico Madrid sarà naturalmente visibile anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, quattordici gare della seconda giornata (28 e 29 settembre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui spiccano "Shakhtar Donetsk-Inter" martedì 28 alle ore 18.45 e "Atalanta-Young Boys" mercoledì 29 alle ore 18.45.

E grazie all'opzione "Diretta Champions" è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale.