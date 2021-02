Mila Kunis star di Luckiest Girl Alive, film prodotto per Netflix

Mila Kunis sarà la protagonista del film Netflix tratto dal romanzo Luckiest Girl Alive, scritto nel 2015 da Jessica Knoll. L'autrice si occuperà della sceneggiatura del progetto, mentre alla regia ci sarà Mike Barker, già impegnato dietro la macchina da presa e come produttore esecutivo della serie The Handmaid's Tale.

Al centro della trama di Luckiest Girl Alive ci sarà Ani FaNelli, ruolo affidato a Mila Kunis, una donna di New York dal carattere determinato che sembra avere tutto dalla vita: una posizione molto ambita in un magazine prestigioso, un incredibile guardaroba e un matrimonio da sogno a Nantucket all'orizzonte. Quando il regista di un documentario su un crimine la invita a raccontare il suo lato della storia relativo a un incidente sconvolgente avvenuto quando era una teenager, Ani è costretta confrontarsi con un'oscura verità che minaccia di distruggere la sua vita.

Mila sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del lungometraggio, realizzato grazie alla collaborazione tra Made Up Stories e Orchard Farm Productions.

Kunis, prossimamente, sarà la protagonista di Breaking New in Yuba County accanto ad Allison Janney, Awkwafina, Regina Hall e Juliette Lewis. Il film è diretto da Tate Taylor.