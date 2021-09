Mikis Theodorakis, morto il compositore di Zorba il greco

Oggi, giovedì 2 settembre 2021, è morto a 96 anni Mikis Theodorakis, il compositore greco noto e apprezzato anche per la colonna sonora di Zorba il greco, il film cult del 1964 diretto da Michael Cacoyannis ed interpretato da Anthony Quinn.

Lina Mendoni, il ministro della Cultura greco, ha reso nota la dipartita di Mikis Theodorakis, il compositore greco che, nel corso della sua vita, ha intrapreso una guerra di parole e musica contro una giunta militare, quella dei colonnelli, che ha governato la Grecia dal 1967 al 1974 e che lo ha imprigionato ed esiliato come rivoluzionario, bandendo le sue opere mezzo secolo fa. Secondo quanto riferito, Theodorakis è morto nella sua casa nel centro di Atene. Nato il 29 luglio 1925 nell'isola greca di Chio, a livello internazionale Thodorakis era conosciuto e apprezzato per le sue colonne sonore. Tra queste ricordiamo quelle per i film Zorba il greco (1964), Z - L'orgia del potere (1969) e Serpico (1973), il thriller di Sidney Lumet con Al Pacino che racconta l'esperienza del poliziotto italo americano Frank Serpico, in servizio nel dipartimento di polizia di New York dal 1959 al 1972.

Per molti greci, Theodorakis era sinonimo di resistenza. Mentre veniva messo da parte per i suoi ideali, la sua musica proibita ricordava al suo popolo le libertà che erano state perse. "Ho sempre vissuto con due suoni: uno politico, uno musicale", ha detto Theodorakis al New York Times nel 1970. Dopo essere uscito di prigione, nel 1968, ha iniziato una campagna internazionale di concerti e contatti con i leader mondiali che hanno contribuito a rovesciare il regime ad Atene quattro anni dopo. Quello fu un punto di svolta per la democrazia, con la nascita di una nuova costituzione e l'adesione alla Comunità Economica Europea, che in seguito divenne l'Unione Europea.