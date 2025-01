Mikey Madison vorrebbe lavorare con alcuni registi italiani: "Sverrei all'istante"

Ieri sera si è svolta a New York la cerimonia dei National Board of Review al Cipriani di New York e tra i premiati spicca Mikey Madison, uno dei volti simbolo del grande schermo del 2024.

La star di Anora è stata premiata con il Breakthrough Performance Award per il suo ruolo nel film di Sean Baker ed è diventata l'attrice ad aver accumulato più riconoscimenti in questa stagione dei premi.

Il desiderio di lavorare con un regista italiano

Intervistata durante la serata a New York, Mikey Madison ha confessato di amare molto il lavoro di alcuni registi italiani e tra i sogni nel cassetto ci sono anche quelli di lavorare con loro.

Mikey Madison in Anora di Sean Baker

"Amo Alice Rohrwacher, cito spesso il suo nome. Amo Luca Guadagnino, sverrei all'istante" ha raccontato Madison. Da tempo, Alice Rohrwacher e soprattutto Luca Guadagnino sono diventati dei nomi importanti anche a livello internazionale.

L'emozione di Mikey Madison per Anora e la prima volta a Brighton Beach

Tempo fa, a Indiewire, Mikey Madison aveva parlato in questi termini di Anora di Sean Baker:"Avevo passato sei mesi a prepararmi per il personaggio, perché sapevo che se non capivo come fosse vivere lì non poteva sembrare reale ciò che facevo. Mi sono trasferita e ho vissuto accanto ad una stazione della metropolitana".

Mikey Madison ha raccontato di aver adorato quell'esperienza e la comunità che ha incontrato, comprando addirittura dei pezzi del suo costume e frequentando il suo bar preferito per ascoltare le persone:"Faceva parte del mio lavoro per radicarmi nel personaggio e nel contesto".