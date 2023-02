Mike Schur e Ted Danson avrebbero ricevuto un sacco di offerte per la loro nuova serie comedy The Mole Agent

The Mole Agent, la nuova serie comedy realizzata dal creatore di The Good Place Mike Schur, sembra abbia ricevuto una marea di offerte nel mercato premium/streaming, ottenendo interesse da ogni direzione. Queste informazioni provengono da una fonte vicina a Deadline, che ha menzionato Netflix, Apple TV+, Prime Video e HBO/Max fra gli acquirenti coinvolti.

Il nuovo progetto scritto da Mike Schur dovrebbe basarsi sul documentario cileno del 2020 The Mole Agent, e vedrebbe Ted Danson nei panni di un anziano assunto da un investigatore privato per intraprendere una missione sotto copertura in una casa di cura. Schur e Denson dovrebbero essere i produttori esecutivi con David Miner e Morgan Sackett di 3 Arts.

Nel documentario originale, diretto da Maite Alberdi e presentato al Sundance Film Festival 2020, troviamo una storia pressappoco identica basata sull'indagine in una casa di riposo in cui si presume trattino male i propri ospiti. In concorso è stato anche selezionato come voce cilena per il miglior lungometraggio internazionale, entrando nella rosa dei candidati nella categoria.