Mike Batayeh: svelata la causa di morte dell'attore di Breaking Bad

Il Medico Legale della Contea di Washtenaw ha svelato la causa di morte di Mike Batayeh, principalmente noto per il ruolo di Markowski in Breaking Bad.

Le autorità hanno appena rivelato la causa di morte di Mike Batayeh, l'attore di "Breaking Bad" deceduto il 1° giugno nella sua casa nel Michigan. Attraverso un'e-mail inviata al The Post, un rappresentante dell'Ufficio del Medico Legale della Contea di Washtenaw ha rivelato che il 52enne è morto per "soffocamento" dopo essersi impiccato.

L'ufficio non ha rilasciato ulteriori dettagli in merito. La famiglia, tuttavia, aveva precedentemente dichiarato al The Post che Batayeh era morto nel sonno a causa di un attacco di cuore e che il decesso era stato improvviso, aggiungendo che non aveva mai avuto problemi cardiaci in passato.

Una foto di Mike Batayeh

Quando è stato contattato dal The Post questo lunedì, il manager di Batayeh, Steve Owens, ha ribadito che l'attore "è morto di attacco di cuore nel sonno", senza rilasciare ulteriori commenti. "Mancherà molto a coloro che lo amavano per la sua grande capacità di regalare risate e gioia a tante persone", aveva dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso da TMZ.

Mike Batayeh ha interpretato un ruolo semplicemente indimenticabile in Breaking Bad: stiamo ovviamente parlando di Markowski, il manager della lavanderia industriale chiamata "Lavandería Brillante", gestita dal signore della droga Gus Fring; i tre episodi del celebre show in cui è apparso Batayeh sono stati trasmessi da AMC dal 2011 al 2012.