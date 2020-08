Microcinema: al via la rassegna Film dal Nord Europa

Arriva su Miocinema una rassegna dedicata al cinema del Nord Europa.

Una cinematografia, quella dei paesi nordici (Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia) che è riuscita a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico mondiale. Film spesso presentati e premiati nei più importanti festival internazionali, alcuni entrati nell'immaginario collettivo.

Stephane Audran in una scena de Il pranzo di Babette

Registi come Lars von Trier e Thomas Vinterberg, come Roy Andersson (premiato con il Leone d'oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) o Susanne Bier (di cui vengono proposti tre titoli inediti in Italia) sono solo la punta di diamante di una generazione di autori che si è fatta spesso conoscere per i suoi toni aspri e un'analisi pungente delle disfunzioni sociali ed esistenziali, ma anche capace di esprimere un'ironia sottile come poco spesso accade. Un cinema inconsueto e con una cifra ben precisa, cui Miocinema è felice di rendere omaggio.

Di seguito i titoli che entrano nella programmazione di Miocinema:

Dal 3 agosto:

Family Matters di Susanne Bier (1993)

Credo di Susanne Bier (1997)

Once in a lifetime di Susanne Bier (2000)

Dall'8 agosto: