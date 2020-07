Mickey occhi blu, stasera su Iris il film con Hugh Grant

Stasera su Iris, alle 21:00, Hugh Grant si trasforma in Mickey occhi blu, commedia del 1999 in cui si scopre che anche un gentleman inglese può diventare mafioso per amore.

Michael è un banditore d'aste inglese trapiantato per lavoro nella Grande Mela. Una sera al ristorante chiede alla fidanzata Gina Vitale di sposarlo ma la ragazza lo lascia da solo al tavolo e fugge via piangendo. Il giorno dopo Mickey scopre che Gina è la figlia di Frank, personaggio carismatico legato alla famiglia Graziosi, una delle gang mafiose più potenti della città. Frank non vuole che la figlia sposi uno al di fuori del suo giro malavitoso, ma Mickey gli piace e non resta che provare a convertirlo...

Hugh Grant, James Caan e Jeanne Tripplehorn sono i protagonisti di questa brillante commedia diretta da Kelly Makin e scritta da Robert Kuhn e Adam Scheinman. Mickey occhi blu è il nome con cui Michael viene chiamato da Frank quando lo presenta alla famiglia come figlio del gangster 'Big Mickey' di Kansas City.

Nel film è presente un arrangiamento del tema de La strada di Fellini, possiamo ascoltarlo dalla band che suona nella bisteccheria.