Mick Jagger sarà operato al cuore a breve

Mick Jagger, storico volto dei Rolling Stones, ha dovuto rinunciare al tour per una delicata operazione al cuore, consigliata caldamente dai medici prima di imbarcarsi in una trasferta molto faticosa.

In settimana il leader della band dovrà sottoporsi a un intervento per sostituire una valvola cardiaca che gli sta dando qualche problema. Il cantante sarà trattato a New York e a quanto pare potrebbe tornare sul palco già durante l'estate. Secondo una fonte, la tipologia di operazione è a basso rischio di complicanze, avendo un tasso di successo del 95% e puntando su un corpo in ottima forma come quello di Mick Jagger.

Qualche giorno fa i Rolling Stones hanno annunciato su Facebook la sospensione del tour nord Americano e Canadese proprio a causa dei problemi di salute del leader, in un comunicato Jagger ha dichiarato: "Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò duramente per tornare in pista il prima possibile. Porgo a tutti le mie scuse."