Michelle Williams e Daisy Edgar-Jones protagoniste di A Place In Hell

Le star Daisy Edgar-Jones, nota per Normal People, e Michelle Williams, celebre per Blue Valentine, sono state confermate nel cast di A Place In Hell, il nuovo film della regista di Fair Play Chloe Domont.

Descritta come un thriller che segue due donne coinvolte in uno studio legale di alto profilo, la pellicola, secondo quanto riportato da Deadline, dovrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane.

I crediti delle star coinvolte nel progetto

Il recente film di Domont, Fair Play, è stato uno dei maggiori successi al Sundance Film Festival del 2023, e Netflix ne ha acquisito i diritti, facendolo diventare uno dei punti di forza del festival. Non appena la regista ha annunciato il suo nuovo progetto, non ci è voluto molto prima che talenti di spicco come Williams e Edgar-Jones si unissero al team.

Fair Play: una scena del film

Fair Play è stato scritto e diretto da Chloe Domont, al suo debutto alla regia di un lungometraggio dopo aver lavorato in serie come Billions e Ballers. La trama del film ruota attorno alla lotta per una promozione in un competitivo studio legale, che mette a dura prova la relazione tra Emily (interpretata da Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich). La dinamica di potere cambia in maniera irreversibile, obbligando la coppia a confrontarsi con il vero costo del successo e i limiti dell'ambizione.

Domont, oltre al suo lavoro su Fair Play, ha collaborato a importanti serie come Ballers, Billions e Suits.

Twisters: Daisy Edgar-Jones in una scena

Michelle Williams, conosciuta per le sue interpretazioni in The Greatest Showman, Manchester By The Sea e The Fabelmans, reciterà anche nella serie limitata Dying For Sex.

Daisy Edgar-Jones, che ha appena concluso un anno ricco di successi, ha preso parte al sequel Twisters, al fianco di Glen Powell, e la vedremo presto in On Swift Horses, con Jacob Elordi. Inoltre, ha appena terminato le riprese di Cat On A Hot Tin Roof.