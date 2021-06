Michelle Monaghan tra i protagonisti del thriller Nanny

L'attrice Michelle Monaghan è entrata a far parte del cast del film Nanny, un thriller le cui riprese si svolgeranno a New York.

Michelle Monaghan sarà la co-protagonista di Nanny, un film che verrà scritto e diretto da Nkyatu Jusu.

Il progetto è stato sviluppato grazie al sostegno del Sundance Institute ed è entrato nella famosa Blacklist, dedicata alle migliori sceneggiature ancora irrealizzate, nel 2020.

Nanny sarà un thriller con protagonista Anna Diop nel ruolo di una tata, immigrata negli Stati Uniti, che ottiene un lavoro nella casa di una famiglia benestante dell'Upper East Side. La giovane deve infatti occuparsi del figlio privilegiato di una coppia che vive a Manhattan nella speranza di guadagnare abbastanza soldi per poter portare in America suo figlio, che ha sei anni, rimasto in Africa. Aisha si ritrova però alle prese con una presenza sovrannaturale che mette a rischio la realizzazione del suo sogno americano.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Michelle Monaghan.

Le riprese del film scritto e diretto da Nikyatu Jusu inizieranno nella città di New York il 28 giugno.

Michelle Monaghan ha da poco concluso le riprese di Blood, di Brad Anderson, ed è stata protagonista recentemente di Every Breath You Take accanto a Casey Affleck e Sam Claflin.