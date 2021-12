Michelle Monaghan e Jodie Turner-Smith nel cast della serie Bad Monkey

Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith e Meredith Hagner saranno tra i protagonisti di Bad Monkey, una nuova serie prodotta per Apple TV+. Il progetto è stato scritto e verrà prodotto da Bill Lawrence, reduce dal successo di Ted Lasso, basandosi sul romanzo scritto nel 2013 da Carl Hiaasen.

Alla regia del primo episodio di Bad Monkey sarà impegnato l'esperto Marcos Siega, recentemente nel team di The Flight Attendant e Dexter.

La storia ha come protagonista Andrew Yancy (Vince Vaughn), un uomo che in passato era un detective e ora si occupa dei controlli sanitari nei ristoranti della Florida. Quando un turista trova un braccio mozzato, Yancy si ritrova alle prese con il mondo dell'avarizia e della corruzione che sta decimando la terra e l'ambiente in Florida e nelle isole Bahamas.

Michelle Monaghan avrà il ruolo di Bonnie, una donna misteriosa intrappolata in un matrimonio all'insegna degli abusi e senza amore, che complicherà la vita di Yancy a livello personale e professionale quando emergerà un segreto del suo passato.

Jodie Smith sarà la Regina dei Draghi/Gracie, riverita e temuta ad Andors, Meredith Hagner sarà infine Eve, che viene interrogata da Yancy per capire quanto accaduto al defunto marito perché l'uomo è convinto che sappia più di quello che sta dicendo.

Bill Lawrence sarà produttore della serie in collaborazione con Warner Bros Television, con cui lo sceneggiatore ha un accordo tramite la sua casa di produzione Doozer.