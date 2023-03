Michelle Impossible & Friends: gli ospiti della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Il programma ci terrà compagnia per tre serate. In studio, oltre alla conduttrice ci sarà il corpo di ballo e l'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Non mancheranno i tantissimi 'amici', ospiti di Michelle Hunziker, che si esibiranno con performance artistiche capaci di entusiasmare gli spettatori. Ecco cosa ci aspetta stasera.

Dopo il successo della prima puntata, che potete rivedere grazie agli highlights nella clip caricata da Mediaset Infinity, la conduttrice stasera sarà raggiunta sul palco dda nuovi amici. Gli ospiti del secondo appuntamento di "Michelle Impossible & Friends" sono: Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox ed, eccezionalmente, il maestro Rocco Tanica.

Non mancheranno momenti di puro divertimento: Aurora Ramazzotti, con ironia e leggerezza, sarà messa "alla berlina" da alcuni degli ospiti all'interno del suo roast show.

Michelle Hunziker, come sempre, sarà affiancata dalla Gialappa's Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.