Michael Tylo, morto l'attore di Beautiful: aveva 72 anni

Michael Tylo è morto all'età di 72 anni, l'attore era celebre per la soap Sentieri e per essere stato sposato con Hunter Tylo, l'attrice che interpretava Tylor in Beautiful.

Michael Tylo, il veterano della soap opera, è morto all'età di 72 anni: l'Università del Nevada, dove ha lavorato come professore di cinema dal 2003, ha confermato la scomparsa dell'attore in una recente dichiarazione. L'artista era principalmente noto per aver recitato in soap opere come Sentieri e per essere stato sposato con Hunter Tylo, l'attrice che interpretava Tylor in Beautiful.

L'Università del Nevada, attraverso un comunicato recentemente diffuso sul web, ha dichiarato: "Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era molto speciale. Era un amico, collega, insegnante e artista esemplare. Ha avuto una carriera così distinta e ricca, ma era umile riguardo ai suoi successi. Amava teneramente la sua famiglia e viveva una vita gioiosa, ma ci ha lasciati troppo presto. Ci mancherà molto, ma sentiamo profonda gratitudine per tutto ciò che ha regalato al College of Fine Arts, all'UNLV e al mondo."

Nel corso della sua carriera durata quasi cinque decenni Tylo, oltre a Another World e Sentieri, ha anche fatto apparizioni in importanti drammi tra i quali figurano La valle dei pini, La signora in giallo, Lonesome Dove: The Series, General Hospital e Beautiful. Nel 2003 l'attore ha abbandonato il mondo della recitazione e ha accettato un'offerta dell'Università del Nevada che lo ha assunto come visiting professor in cinema e teatro.

Michael Tylo è stato sposato con Hunter Tylo: la coppia ha vissuto un drammatico lutto nel 2007, quando il figlio Michael Tylo Jr. è morto annegato. L'attore, scomparso nella giornata di martedì 28 settembre, lascia la moglie Rachelle Tylo e le figlie Katya e Izabella.